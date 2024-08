Gegen 9.30 Uhr klettern die Titel um deutliche 6,7 Prozent auf 301 Franken. In der ersten halben Stunde ist bereits gut die Hälfte des durchschnittlichen Tagesvolumens gehandelt worden. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI steht mit 0,24 Prozent leicht im Plus. Schon im bisherige Jahresverlauf hatten die Titel um mehr als ein Drittel angezogen.