Obwohl in Zukunft mit Zinssenkungen zu rechnen sei, geht Swissquote davon aus, dass der Netto-Zinsertrag im Vergleich zu 2023 weiter steigen dürfte. Die unterschiedlichen Währungen in der Bilanz dürften der Gesellschaft in diesem Zusammenhang «einen gewissen Schutz gewähren», hiess es.