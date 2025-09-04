Fiedler ist seit 2023 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Exportförderung bei S-GE, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Davor war sie als Managing Director beim Schweizer Nahrungsmittelhersteller Haco AG sowie in verschiedenen Führungsrollen bei Unilever, Philip Morris International, Lonza und Hoffmann-La Roche tätig.
Die bisherige CEO Wyss Fedele wird der Generalversammlung derweil im April 2027 als neue Präsidentin vorgeschlagen. Dies war bereits im Dezember 2024 angekündigt worden. Damit soll sie Ruth Metzler-Arnold ablösen, die nach 16 Jahren als Verwaltungsratspräsidentin zurücktreten wird.
ls/
(AWP)