Fiedler ist seit 2023 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Exportförderung bei S-GE, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Davor war sie als Managing Director beim Schweizer Nahrungsmittelhersteller Haco AG sowie in verschiedenen Führungsrollen bei Unilever, Philip Morris International, Lonza und Hoffmann-La Roche tätig.