Arifi stösst den Angaben zufolge von Sanitas zu Sympany, wo er zuletzt als Leiter Omnichannel & Digital Sales sowie stellvertretender Leiter Vertrieb & Marketing tätig war. Er folgt auf Carlo Vegetti, der nach 14 Jahren in der Funktion im Herbst in Pension geht.
Grunholzer kommt von der Orion Rechtsschutz-Versicherung, bei der er seit 2019 als CFO, stellvertretender CEO und Geschäftsleitungsmitglied tätig ist. Bis zu seinem Stellenantritt wird der Bereich weiterhin interimistisch von Daniel Studer geführt.
an/hr
(AWP)