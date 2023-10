Derzeit beschäftigt Sympany schweizweit 632 Mitarbeitende. Wo in der Schweiz wieviele Stellen abgebaut werden, ist noch nicht bekannt. Sympany müsse Kosten einsparen und werde dies in erster Linie über die Reduktion von Sachkosten tun, so die Sprecherin weiter. Im Jahr 2022 wies das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 61,5 Millionen Franken aus.