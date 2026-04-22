Sympany schliesst das Geschäftsjahr 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch mit einem Gewinn von 30,1 Millionen Franken ab. Zum guten Ergebnis hätten kostendeckende Prämien, ein effizientes Leistungskostenmanagement, die umfassenden Rechnungskontrollen und der erneut gesunkene Verwaltungskostensatz beigetragen. Zudem seien mit Kapitalanlagen gute Renditen erzielt worden.