Sympany schliesst das Geschäftsjahr 2025 laut einer Mitteilung vom Mittwoch mit einem Gewinn von 30,1 Millionen Franken ab. Zum guten Ergebnis hätten kostendeckende Prämien, ein effizientes Leistungskostenmanagement, die umfassenden Rechnungskontrollen und der erneut gesunkene Verwaltungskostensatz beigetragen. Zudem seien mit Kapitalanlagen gute Renditen erzielt worden.
Höhere Zahlungen in den Risikoausgleich belasteten das Ergebnis der Grundversicherung, nachdem sich diese infolge des starken Kundenwachstums etwa verdoppelt hatten.
Per Ende 2025 habe die Grundversicherung nach KVG rund 267'300 Personen gezählt, nach 276'200 per Ende 2024. Die Sympany Grundversicherung für Grenzgängerinnen und Grenzgänger habe indes um rund 3'700 Versicherte zugelegt.
sta/hr
(AWP)