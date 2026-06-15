Die Zustimmung variierte auch zwischen den Altersgruppen: So unterstützte mit 51 Prozent eine Mehrheit der 35- bis 49-Jährigen die 10-Millionen-Schweiz-Initiative und noch knapp die Hälfte (48 Prozent) der 18- bis 34 Jährigen, während die Sympathien für die Initiative bei den über 65-Jährigen nur noch bei 40 Prozent lag.