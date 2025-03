Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise hebt die Dividende nach einem Gewinnwachstum im vergangenen Jahr an. Die Ausschüttung je Aktie soll von 1,10 auf 1,20 Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Unter dem Strich entfiel 2024 auf die Anteilseigner ein Ergebnis von gut 478 Millionen Euro, das ist ein Plus von rund 40 Prozent. Die bereits bekannten Eckdaten zum Umsatz und operativem Ergebnis 2024 sowie den Geschäftsausblick für 2025 bestätigte das Unternehmen./mis/stk