Unternehmenschef Jean-Yves Parisot rechnet für 2024 nun mit einem organischen Wachstum - also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert - von rund 7 Prozent. Bisher hatte ein organisches Erlösplus von 5 bis 7 Prozent im Plan gestanden. Angesichts eines Umsatzes von 3,8 Milliarden Euro in den neun Monaten bis Ende September - was einem organischen Anstieg um 11,1 Prozent entspricht - enttäuschte der neue Ausblick einige Investoren und Analysten allerdings auf den ersten Blick.