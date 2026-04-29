Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise sieht sich nach Umsatzeinbussen zum Jahresstart auf Kurs zu seinen Zielen für 2026. Dabei lief es im ersten Quartal besser als noch Anfang März in Aussicht gestellt. Zudem seien die Folgen des Iran-Krieges handhabbar, hiess es vom Unternehmen am Mittwoch im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des ersten Quartals. Unsicherheiten bezüglich der Fracht- und Logistikkosten sollen durch Preiserhöhungen aufgefangen werden. An der Börse kam das gut an.