Bei Anlegern kamen die Nachrichten in Summe gut an. Die Aktie, die seit Mitte Dezember an einer Bodenbildung arbeitet, zog am Dienstag an der Dax-Spitze um gut sechs Prozent auf 75,52 Euro an. Allerdings war das Papier 2025 mit einem Kursrutsch um ein Drittel auch der grösste Verlierer im deutschen Leitindex. Das Umfeld war von Zurückhaltung der Verbraucher geprägt. Gerade in Nordamerika, wo Konsumenten die Zollpolitik der Trump-Regierung spürten. Und auch das Geschäft mit Produkten rund um Haustiernahrung schwächelte im langjährigen Vergleich eher./mis/zb/err/stk