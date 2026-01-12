Auf die in Schweden börsennotierte Beteiligung Swedencare AB schreiben die Niedersachen zusätzlich 150 Millionen Euro ab. Dies belaste das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Das führe zu einer Abweichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den Markterwartungen und der veröffentlichen Prognose, hiess es.
Beide Massnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft von Symrise. Im Rahmen der Ergebnisberichterstattung würden sie bereinigt. Die Jahreszahlen will Symrise am 4. März vorlegen. Das Unternehmen hatte zuletzt für 2025 noch ein organisches Umsatzwachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent in Aussicht gestellt und eine operative Marge (Ebitda) von rund 21,5 Prozent.
Der Verkauf des Geschäfts mit Terpenen soll über einen strukturierten Bieterprozess erfolgen. Die Gespräche seien fortgeschritten./men/nas
(AWP)