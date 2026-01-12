Daneben kündigte Symrise ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies habe eine Laufzeit vom 1. Februar bis zum 31. Oktober 2026. Die Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. Symrise verfüge über einen hohen freien Mittelfluss und zunehmende finanzielle Flexibilität durch Portfoliomassnahmen, kommentierte Vorstandschef Jean-Yves Parisot. Deswegen sei das Unternehmen «in einer hervorragenden Position, um in unsere strategischen Prioritäten zu investieren und unsere Aktionäre am Erfolg zu beteiligen».