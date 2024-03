Alles in allem will Symrise 2024 schneller wachsen als der relevante Markt, konkret um 5 bis 7 Prozent. 2023 steigerte der Konzern die Erlöse um 2,4 Prozent auf 4,73 Milliarden Euro. Aus eigener Kraft, also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert, betrug das Plus 7,9 Prozent. Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research sprach in einer ersten Einschätzung von einem starken Schlussquartal, wobei der Konzern die Konkurrenz beim Wachstum hinter sich gelassen habe.