An der Börse verringerten die Papiere ihr Tagesminus nach den Nachrichten. Zuletzt notierten sie mit 104,15 Euro noch 0,3 Prozent im Minus. Damit geht der jüngste Stabilisierungskurs weiter. So hatten die Papiere seit der starken Kurserholung bis auf 125 Euro Anfang Oktober unter Druck gestanden. Das Jahresplus ist mittlerweile auf 4,5 Prozent geschmolzen. Analyst Charles Eden von der Grossbank UBS wertete den neuen Ausblick für 2024 als leicht positiv für die Stimmung der Anleger. Das neue Margenziel überrasche zwar nicht, doch sei dies der Bereich, in dem das Unternehmen in den vergangenen Jahren eher hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.