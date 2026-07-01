Qin ist derzeit noch Chief Operating Officer von Syngenta und Leiter der Sparte Saatgut, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuvor war er bereits als Finanzchef für Syngenta tätig. Qin ist seit 2023 in Basel stationiert.
cf/hr
(AWP)
Beim Agrochemie-Konzern Syngenta kommt es zu einem Chefwechsel. Per 1. August 2026 wird der Chinese Hengde Qin Jeffe Rowe ablösen, der nach zehn Jahren bei Syngenta in die USA zurückkehren wird.
Qin ist derzeit noch Chief Operating Officer von Syngenta und Leiter der Sparte Saatgut, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuvor war er bereits als Finanzchef für Syngenta tätig. Qin ist seit 2023 in Basel stationiert.
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