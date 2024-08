Die Syngenta Group mit Sitz in der Schweiz ist in chinesischem Eigentum. Sie umfasst die Geschäftseinheiten Syngenta Crop Protection (Pflanzenschutzmittel) mit Sitz in der Schweiz, Syngenta Seeds (Saatgut) mit Sitz in den USA, Adama mit Sitz in Israel und die Syngenta Group China.