Das im Rahmen eines Branchentreffens in London lancierte KI-System nutze historische Daten zum Wetter, zu den Bodenbedingungen und Erträgen aus den letzten 20 Jahren, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Es sei in der Lage, Prognosen zum Pflanzenwachstum, Ertragspotenzial und Risikofaktoren abzugeben. Zudem sei eine Erweiterung mit Nachhaltigkeitsanalysen geplant.