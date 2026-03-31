Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr auf 28,4 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 1 Prozent gegenüber 2024, wie die Syngenta Group am Dienstag mitteilte. Bereinigt um den Rückzug aus dem margenschwachen Getreidehandel, der den Umsatz um rund 1 Milliarde Dollar reduzierte, ergab sich jedoch ein Wachstum von 2 Prozent.