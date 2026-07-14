Lanciert wird das Programm laut den Angaben im Mais-, Soja-, Getreide- und Sonnenblumenanbau in Lateinamerika und Europa. Später sollen die Mykorrhiza-Produkte in weiteren Märkten angeboten werden. Dabei handelt es sich um natürliche Pilzpräparate, die Nutzpflanzen unterstützen, Nährstoffe besser aufzunehmen. Das habe den Vorteil, den Einsatz von Düngemitteln zu reduzieren und helfe den Pflanzen, den Trockenstress besser zu überstehen.