Sanktionen brachten Ölhandel zum Erliegen

In Syrien war 2011 nach Protesten gegen die Regierung des damaligen Machthabers Baschar al-Assad ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Vorher produzierte das arabische Land täglich etwa 380'000 Barrel Öl und exportierte davon etwa ein Drittel vor allem in die Europäische Union. Die Einnahmen aus dem Ölgeschäft deckten etwa ein Viertel im syrischen Staatshaushalt. Auf dem Weltmarkt fielen diese geringen Exporte allerdings kaum ins Gewicht.