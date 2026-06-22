Syrien plant nach Worten von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa weiterhin keinen Militäreinsatz im benachbarten Libanon - trotz wiederholter Andeutungen dazu von US-Präsident Donald Trump. «Wir suchen nach wirtschaftlichen Kanälen zwischen dem Libanon und Syrien, nicht militärischen», sagte al-Scharaa dem emiratischen TV-Sender Al-Maschhad. Syrien habe viele Mittel für einen «positiven Einfluss» auf den Libanon, das hänge aber vor allem vom Willen der libanesischen Regierung ab, sagte al-Scharaa in dem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview.