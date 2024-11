Syrische Rebellen haben nach Angaben von Aktivisten die nordwestliche Millionenstadt Aleppo erreicht. «Die Aufständischen sind zum ersten Mal seit 2016 in die Stadt Aleppo eingedrungen», sagte Rami Abdel Rahman, der Leiter der in Grossbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Offensive der Rebellen stellt eine dramatische Entwicklung dar in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg - in dem sich die Fronten zuletzt wenig verändert hatten.