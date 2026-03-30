Unter dem Strich verbuchte das Finanzunternehmen im Familienbesitz im vergangenen Jahr auf Gruppenebene einen Reingewinn von 7,7 nach 7,6 Millionen Franken im Vorjahr, wie Syz am Montag mitteilte. Die gesamten verwalteten Vermögen (AuM) nahmen derweil um 8 Prozent auf 27,9 Milliarden Franken zu. Das Wachstum sei durch positive Nettoneugeldzuflüsse in allen Geschäftsbereichen getragen worden.