Für den ehemaligen Wohnsitz von Ex-Milliardär René Benko wird eine Nutzung als Hotel erwogen. Dieses Szenario gehöre zu einem Verwertungskonzept, das momentan vorbereitet werde, sagte der Insolvenzverwalter der Laura Privatstiftung, Stefan Geiler. Ein solches Objekt - die sogenannte «Villa N» hat laut Geiler mindestens 60 Millionen Euro gekostet - sei trotz seiner attraktiven Lage in Innsbruck anders wohl schwer zu vermarkten.