Für das zweite Semester rechnet die Bank mit einer «insgesamt positiven Entwicklung in allen Segmenten mit einer vergleichbaren Kostenentwicklung gegenüber dem ersten Halbjahr». Auf eine mögliche Senkung des Leitzinses in den negativen Bereich sei sie vorbereitet. Wie sich die Volkswirtschaft im Gesamten entwickelt, sei jedoch aufgrund der «geopolitischen Umwälzungen» sehr schwierig vorherzusagen.