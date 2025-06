Die T-Mobile US Aktie verzeichnete zuletzt einen Rückgang um 4,14 Prozent und schloss bei 221,43 Dollar. Diese Bewegung folgt auf einen Preis von 230,99 Dollar am Vortag. Trotz der aktuellen negativen Entwicklung bleibt die Jahresperformance mit einem Plus von 4,65 Prozent stabil. Langfristig betrachtet zeigt sich die Aktie jedoch stark, mit einer beeindruckenden Steigerung von 85,86 Prozent über drei Jahre.