Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat im zweiten Quartal seine Konkurrenz erneut hinter sich gelassen und Hunderttausende Neukunden angelockt. Nach Abzug von Kündigungen kamen zwischen April und Ende Juni 777.000 Mobilfunkkunden hinzu und damit bei weitem mehr als das, was Analysten im Schnitt erwartet hatten. Über alle Produktgruppen hinweg will der Rivale von Verizon und AT&T nun 2024 insgesamt 5,4 bis 5,7 Millionen Neukunden für sich gewinnen, wie er am Mittwoch in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Bislang hatte T-Mobile-Chef Mike Sievert 5,2 bis 5,6 Millionen im Blick.