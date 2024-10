Die Aktie von T-Mobile US legte nachbörslich um 1,4 Prozent zu. Dies trieb auch die Telekom-Aktie am Donnerstag in Frankfurt an. Der Kurs der T-Aktie stieg im frühen Handel um rund 1,5 Prozent auf 28,10 Euro und gehörte damit zu den stärkeren Dax-Titeln. Der Kurs näherte sich auch wieder dem Mitte Oktober erreichten Mehrjahreshoch von 28,33 Euro.