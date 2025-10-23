Der noch bis November amtierende Konzernchef Mike Sievert will 2025 nun 7,2 bis 7,4 Millionen neue Vertragskunden gewinnen. Zuvor wurden 6,1 bis 6,4 Millionen angepeilt. Der operative Gewinn ohne die Verzerrung durch die Endgeräte-Vermarktung (bereinigtes Core Ebitda) sieht der Manager nun bei 33,7 bis 33,9 Milliarden Dollar nach zuvor 33,3 bis 33,7 Milliarden. Beim bereinigten freien Finanzmittelzufluss (Free Cashflow) wird mit 17,8 bis 18,0 Milliarden Dollar nun am unteren Ende mehr erwartet als bisher.