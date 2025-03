Die Telekom-Tochter T-Mobile US sieht wegen mehrerer Übernahmen zusätzliches Aufwärtspotenzial für ihre Jahresprognose. Neben der abgeschlossenen Übernahme des Werbespezialisten Vistar Media will das Telekom-Unternehmen auch den britischen Ad-Tech-Dienstleister Blis an sich reissen, wie es am Mittwoch in Bellevue mitteilte. Für letzteren hat T-Mobile US den Angaben zufolge 175 Millionen Euro in bar gezahlt.