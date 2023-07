Der Telekomanbieter T-Mobile US will nach einem überraschend guten Quartal im laufenden Jahr eine Schippe drauflegen. So dürfte die Tochter der Deutschen Telekom 2023 zwischen 5,6 und 5,9 Millionen Vertragskunden von sich überzeugen, wie sie am Donnerstag in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Bislang rechnete T-Mobile-Chef Mike Sievert mit 5,3 bis 5,7 Millionen. Branchenkenner waren allerdings bereits von einer Erhöhung ausgegangen.

27.07.2023 22:57