Der britische Tabakkonzern Imperial Brands sieht sich vor allem dank Preiserhöhungen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. Die Umsätze mit Tabakwaren haben sich in der zweiten Jahreshälfte des Geschäftsjahres (Ende September) verbessert, wie die Briten am Donnerstag in Bristol mitteilten. Das liege vor allem an Preissteigerungen, während die verkauften Mengen vergleichsweise stark zurückgegangen seien. Dazu habe sich das Umsatzwachstum mit neuen Produkten (New generation products - NGP) in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt.

05.10.2023 11:45