Der dann einfachste Weg für die Partei wäre, wenn ausschliesslich Burnham seine Ambitionen auf die Parteiführung verkündet - und nicht noch ein anderer Kandidat wie der frühere Gesundheitsminister Wes Streeting. Britische Medien bezeichneten diese Option als eine Art Krönung. Zwar gäbe es auch in diesem Fall eine Führungswahl bei Labour, weil der Parteivorsitz absehbar vakant wäre. Das wäre aber eher ein Prozess der Form halber ohne internen Wahlkampf, weil sich Burnham der nötigen Unterstützung für die Nominierung sicher sein könnte.