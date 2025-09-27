1911 bezieht die Redaktion an der Effingerstrasse beim Hirschengraben ein neues, repräsentatives Gebäude mit dem berühmten Bund-Turm, an dem bis heute das blaue Logo der Zeitung prangt. Bis 1994 wird die Zeitung an der Effingerstrasse gemacht. Nach zwei weiteren Umzügen landet die Redaktion 2008 schliesslich an ihrem heutigen Standort im Lorrainequartier.