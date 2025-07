Zudem beeinträchtigte der Taifun den Verkehr deutlich: Hunderte Flüge wurden in Hongkong gestrichen, wodurch Zehntausende Passagiere strandeten, wie mehrere Medien berichteten. Auch auf dem chinesischen Festland in den Grossstädten Shenzhen oder Zhuhai fielen demnach Flüge aus. In der Nacht zum Montag sollten die ersten Maschinen in Hongkong wieder abheben können, berichtete die «South China Morning Post» unter Berufung auf die Flughafenbehörde./jon/DP/he