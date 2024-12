Nach mehreren Tagen verstärkter Sichtungen chinesischer Marineschiffe hat Taiwan China aufgefordert, seine militärischen Aktivitäten in den umliegenden Gewässern einzustellen. In einer Stellungnahme forderte das Aussenministerium in Taipeh «die Behörden in Peking eindringlich auf, die militärische Einschüchterung und alle irrationalen Handlungen, die den regionalen Frieden und die Stabilität gefährden, sofort einzustellen».