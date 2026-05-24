Das chinesische Schiff habe gefunkt, es befinde ‌sich auf einer Routinemission und China habe ​die Souveränität sowie die Gerichtsbarkeit über die Inseln. Die taiwanische Besatzung forderte die chinesische Seite einem Video zufolge auf, den Frieden nicht zu gefährden und stattdessen nach Demokratie zu streben. Dies sei der richtige Weg, dem eigenen Land zu dienen.