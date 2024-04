Die Zahl der Verletzten nach dem schwersten Erdbeben seit fast 25 Jahren in Taiwan ist erneut gestiegen. Wie die Behörden am späten Mittwochabend (Ortszeit) mitteilten, erlitten infolge der Erdstösse 963 Menschen Verletzungen. 143 galten als eingeschlossen. Darunter fielen auch 71 Bergarbeiter, die den Angaben zufolge in zwei Steinbrüchen festsassen. Die Steinbrüche gehören zwei taiwanischen Zementfirmen. Zum Zustand der Arbeiter und wo genau sie festsassen, lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Ausserdem waren noch Menschen in ihren Autos in Tunneln oder Wanderer etwa in Berghöhlen eingeschlossen.