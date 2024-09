Die angekündigte Verschiebung des Intel -Grossprojekts in Magdeburg hat auf den Bau der ersten Chipfabrik des taiwanesischen Halbleiterkonzerns TSMC in Dresden keinen Einfluss. «Es bleibt bei den Plänen. Die Projekte in Magdeburg und Dresden sind unabhängig voneinander», sagte der Geschäftsführer des Branchennetzwerkes Silicon Saxony, Frank Bösenberg, auf dpa-Anfrage. Man blicke optimistisch in die Zukunft.