Im Januar hatte Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei die Wahl in Taiwan gewonnen. Die Regierungspartei wird von Peking als separatistisch angesehen. Die Kommunistische Partei Chinas zählt Taiwan zu seinem Staatsgebiet, obwohl sie die Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern nie regierte und in Taipeh seit Jahrzehnten eine unabhängige und demokratisch gewählte Regierung an der Macht ist. Die kommunistische Führung will Taiwan mit Festlandchina vereinigen. Xi droht damit, dafür militärische Mittel einzusetzen, sollte es auf anderem Wege nicht dazu kommen.