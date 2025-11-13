Der Versicherungskonzern Talanx schraubt sein Gewinnziel für 2025 nach einem katastrophenarmen Sommer noch weiter nach oben. Statt etwa 2,3 Milliarden soll der Überschuss nun mehr als 2,4 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen mit der Hauptmarke HDI bei der Vorlage der Zwischenbilanz für die ersten neun Monate am Donnerstag in Hannover mit. Bereits im August hatte Talanx das Gewinnziel auf rund 2,3 Milliarden Euro angehoben. Von Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Mittel schon mit einem Gewinn von etwas mehr als 2,4 Milliarden Euro gerechnet.