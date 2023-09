Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat nach seinem jüngsten Rekordhoch an der Börse frisches Geld von Investoren eingesammelt. Eine am Dienstagabend angekündigte Kapitalerhöhung brachte 300 Millionen Euro ein, wie das im MDax gelistete Unternehmen kurz vor Mitternacht in Hannover mitteilte. Zudem warf der Mehrheitsaktionär HDI, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, weitere Papiere für 100 Millionen Euro auf den Markt. Dadurch sinkt seine Beteiligung von 78,9 auf 76,7 Prozent, und der Anteil der Aktien in Streubesitz wächst. An der Börse wurden die Neuigkeiten indes mit einem Kursrutsch quittiert.

20.09.2023 12:32