Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien so viel verdient wie nie zuvor. Der Überschuss wuchs um ein Viertel auf 2,48 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Hannover mitteilte. Damit erreichte der Konzern sein Gewinnziel, das Vorstandschef Torsten Leue im November auf mehr als 2,4 Milliarden Euro angehoben hatte. Für 2026 hat sich der Manager bereits im Herbst eine weitere Steigerung auf etwa 2,7 Milliarden Euro vorgenommen.