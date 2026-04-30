Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat seinen Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das vorläufige Konzernergebnis habe sich von 604 Millionen Euro im Vorjahr auf 774 Millionen erhöht, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Hannover mit. Vorstandschef Torsten Leue hält daher an seinem Ziel fest, in diesem Jahr einen Überschuss von etwa 2,7 Milliarden Euro zu erzielen. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Donnerstag positiv aufgenommen.