Der Versicherungsumsatz dürfte im ersten Quartal bei 12,1 Milliarden Euro liegen, hiess es weiter. Das entspreche währungsbereinigt zum Vorjahresquartal einer Steigerung um etwa drei Prozent.
An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr halte der Konzern fest. Dabei dürfte 2026 in etwa ein Konzernergebnis von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Hierbei werde erwartet, dass Grossschäden das dafür vorgesehene Budget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.
Die vollständigen Ergebnisse sollen am 13. Mai veröffentlicht werden. /jha/jsl
(AWP)