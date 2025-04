Den überraschend guten Jahresstart verdankte der Konzern nach eigenen Angaben vor allem seinem Erstversicherungsgeschäft und weniger seiner Beteiligung am Rückversicherer Hannover Rück . Dieser hatte wegen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles hohe Schäden angekündigt. Talanx-Chef Torsten Leue hält nun an seinem Ziel fest, in diesem Jahr einen Gewinn von mehr als 2,1 Milliarden Euro zu erzielen. Die endgültigen Quartalszahlen will Talanx wie geplant am 15. Mai veröffentlichen./stw/stk