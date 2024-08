Die Leistungen für Grossschäden auf beliefen sich auf 750 Millionen Euro - das waren knapp neun Prozent weniger als im Vorjahr. Zu den grössten Schäden zählten das von Starkregen verursachte Hochwasser in Süddeutschland, die Flut in Brasilien und die Unruhen in Neukaledonien. Die zu erwartenden Belastungen durch den Brückeneinsturz in Baltimore im ersten Quartal seien komfortabel durch das verbleibende Grossschadenbudget abgedeckt, hiess es weiter. Bislang könne aber noch nicht die Schadenshöhe konkret beziffert werden.