Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will mit einer Kapitalerhöhung den Anteil seiner Aktien in Streubesitz nach oben treiben. Geplant sei eine Kapitalerhöhung von bis zu 300 Millionen Euro, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mit.

19.09.2023 18:30