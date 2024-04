Talenthouse - früher auch als New Value AG an der Börse - kämpft seit längerem mit grossen Finanzierungsproblemen. Nachdem das Unternehmen für das Jahr 2022 keinen Jahresbericht vorgelegt hatte und mehrere Verwaltungsräte zurückgetreten waren, verkündete die Revisionsgesellschaft des Unternehmens vergangenen Sommer deren Überschuldung. Auch von der Absicht, den Börsenmantel für ein anderes Unternehmen zu nutzen, war zuletzt die Rede.